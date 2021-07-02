Нападающий Джек Айкел и «Баффало» добились определенного прогресса в решении вопроса о лечении игрока, получившего травму шеи, сообщает TSN.

Капитан «Баффало» и представители клуба по-разному смотрели на методы лечения грыжи диска в шейном отделе позвоночника, из-за которой форварду пришлось завершить сезон в марте. Айкел был заинтересован в операции, а врачи «Сэйбрз» опасались этой процедуры, так как она еще не опробована на игроках НХЛ. Они настаивали на отдыхе и терапии.

«Мы находимся на связи с клубом и движемся вперед к разрешению вопроса», — сказал агент хоккеиста Питер Фиш.

В мае хоккеист заявил, что между ним и клубом «отсутствует понимание» по вопросу травмы. Центральный нападающий набрал 18 (2+16) очков, сыграв в нынешнем сезоне 21 матч. В предыдущем чемпионате он провел 68 встреч, завершив его с 78 (36+42) баллами за результативность.