НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Айкел, Хорват и Эрик Стаал — звезды дня в НХЛ

11:22
Теги:

НХЛ объявила тройку лучших хоккеистов по итогам очередного игрового дня, сообщает официальный сайт лиги.

Третьей звездой стал центрфорвард «Миннесоты» Эрик Стаал, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Эдмонтоном» (3:0).

Капитан «Ванкувера» Бо Хорват признан второй звездой. Он сделал первый хет-трик в карьере в игре с «Детройтом» (5:2).

Первой звездой назван форвард «Баффало» Джей Айкел, набравший 4 (2+2) очка в матче с «Сан-Хосе» (4:3 ОТ).

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир