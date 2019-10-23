Айкел, Хорват и Эрик Стаал — звезды дня в НХЛ
11:22
НХЛ объявила тройку лучших хоккеистов по итогам очередного игрового дня, сообщает официальный сайт лиги.
Третьей звездой стал центрфорвард «Миннесоты» Эрик Стаал, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Эдмонтоном» (3:0).
Капитан «Ванкувера» Бо Хорват признан второй звездой. Он сделал первый хет-трик в карьере в игре с «Детройтом» (5:2).
Первой звездой назван форвард «Баффало» Джей Айкел, набравший 4 (2+2) очка в матче с «Сан-Хосе» (4:3 ОТ).
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