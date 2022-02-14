Айкел дебютирует в составе «Вегаса» в предстоящем матче против «Колорадо»

Главный тренер «Вегаса» Келли Маккриммон заявил, что нападающий Джек Айкел восстановился после операции. Он дебютирует за команду в предстоящем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо», сообщает журналист Давид Паньотта.

Тем временем, нападающий «Голден Найтс» Марк Стоун помещен в список травмированных. Тренер подчеркнул, что игрок испытывает серьезные проблемы со спиной.

Айкел восстанавливался после операции по замене диска в шейном отделе позвоночника, которую ему сделали 12 ноября прошлого года. Он тренировался с командой с 11 января.

Айкел пропустил последние 33 матча прошлого чемпионата из-за грыжи межпозвоночного диска. В общей сложности второй номер драфта 2015 года сыграл в составе «Баффало» 375 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, набрав 355 (139+216) очков.