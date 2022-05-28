Автор победной шайбы «Колорадо» забил первый гол в плей-офф с 2016 года

Форвард «Колорадо» Даррен Хелм стал автором победной шайбы в шестом матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Сент-Луиса» (3:2).

35-летний канадец забил гол за 6 секунд до конца третьего периода. Для Хелма это первая шайба в плей-офф с апреля 2016 года — тогда форвард отличился за «Детройт» в четвертом матче первого раунда против «Тампы».

В текущем плей-офф Хелм провел 10 матчей, в которых набрал 2 (1+1) очка.