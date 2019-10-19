Нападающий «Колорадо» Андре Бураковски назван первой звездой дня в НХЛ. На его счету дубль и голевой пас в матче регулярного чемпионата против «Флориды» (5:4 ОТ). Ворота «Пантерз» защищал россиянин Сергей Бобровский.

Вторая звезда дня — защитник «Вашингтона» Джон Карлсон, отметившийся тремя голевыми пасами в игре с «Рейнджерс» (5:2).

Третья звезда — Крис Летанг из «Питтсбурга». Он отдал два голевых паса в игре с «Далласом» (4:2).