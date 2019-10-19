НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Автор дубля в ворота Бобровского — первая звезда дня в НХЛ

11:17

Нападающий «Колорадо» Андре Бураковски назван первой звездой дня в НХЛ. На его счету дубль и голевой пас в матче регулярного чемпионата против «Флориды» (5:4 ОТ). Ворота «Пантерз» защищал россиянин Сергей Бобровский.

Вторая звезда дня — защитник «Вашингтона» Джон Карлсон, отметившийся тремя голевыми пасами в игре с «Рейнджерс» (5:2).

Третья звезда — Крис Летанг из «Питтсбурга». Он отдал два голевых паса в игре с «Далласом» (4:2).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир