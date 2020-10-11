«Автомобилист» прервал трехматчевую победную серию «Трактора»

«Автомобилист» на своем льду обыграл «Трактор» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Три очка (2+1) по система «гол+пас» набрал нападающий хозяев Павел Дацюк. После этой победы хозяева вышли на третье место в Восточной конференции, челябинцы остались на шестой позиции.

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«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Трактор» (Челябинск) — 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Голы: Дацюк — 4 (Голышев, Макеев), 7:44 — 1:0. Бывальцев — 3 (мен.), 46:23 — 1:1. Обидин — 2 (бол., Дацюк, Макеев), 47:39 — 2:1. Дацюк — 5 (бол., Трямкин, Макеев), 57:55 — 3:1.

Вратари: Коварж — Вилл.

Штраф: 31 — 45.

Броски: 34 (9+13+12) — 27 (11+11+5).

Судьи: Гамалей, Спирин.

11 октября. Екатеринбург. КРК «Уралец». 2400 зрителей.