«Авангард» хочет выкупить Хмелевского у «Салавата Юлаева»

Как стало известно «СЭ», «Авангард» ведет переговоры с «Салаватом Юлаевым» о приобретении нападающего Александра Хмелевского.

Уфимцы в текущей ситуации не могут позволить себе иметь в составе высокооплачиваемых игроков. Зарплата американца в сезоне-2025/26 составит 80 миллионов рублей.

По нашим данным, ранее Хмелевским интересовался «Куньлунь». Однако в дело вмешались юридические нюансы: клуб, сменивший прописку с Мытищ на Санкт-Петербург, пока не может регистрировать новичков, хотя и с главным тренером Жераром Галланом, и с несколькими интересными легионерами договоренности достигнуты уже давно.

Теперь выдержать финансовую конкуренцию с «Авангардом», который готов покупать хоккеистов за девятизначные суммы, «Куньлунь» не готов.