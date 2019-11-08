Форвард «Лос-Анджелеса» Николай Прохоркин рассказал о том, чем ему запомнился дебют в НХЛ, когда его команда в гостях играла против «Чикаго» (1:5).

— Дебютировать в Чикаго в United Center, на одной из самых известных арен мира, — как это?

— Атмосфера была шикарной на игре. Когда гимн пели — пробирало. Мне наверняка это запомнится надолго. На всю жизнь. А вот игра... Тяжело, понятно, было в первых сменах. Потому что долго не играл. Хотелось быстро вкатиться, и поэтому эти смены получились скомканными. Хотя в первой же у меня был опасный бросок. Ну, в целом, думаю, неплохо все равно выглядел. Хотелось, конечно, победить, но... (Игорь Еронко)

Полностью интервью Николая Прохоркина — здесь.