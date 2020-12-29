Атанасиу подпишет контракт с «Лос-Анджелесом» на один год

По информации хоккейного журналиста Эллиотта Фридмана, нападающий Андреас Атанасиу продолжит карьеру в «Лос-Анджелесе». 26-летний хоккеист подпишет с «Кингз» контракт на один сезон, за который заработает 1,2 миллиона долларов.

Атанасиу начинал карьеру в «Детройте», а по ходу прошлого сезона был обменян в «Эдмонтон». В регулярном чемпионате-2019/20 он набрал 26 (11+15) очков в 55 встречах. Всего в НХЛ он провел 303 встречи, в которых забросил 84 шайбы и сделал 72 передачи при показателе полезности «-76».