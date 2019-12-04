Ассоциация тренеров НХЛ выступила с официальным заявление

Ассоциация тренеров НХЛ выступила с официальным заявлением относительно последних инцидентов в лиге. Главный тренер «Калгари» Билл Питерс был уволен после того, как экс-нападающий НХЛ Аким Алиу обвинил его в расизме, а тренер «Чикаго» Марк Кроуфорд был отстранен от работы с клубом, после того как его обвинили в «физическом воздействии» на игроков.

— Мы считаем, что НХЛ — это лига, которая держится на таких благодетелях как упорный труд, взаимоуважение и командная работа, — говорится на сайте организации. — Задача тренера — понять, как лучшего всего мотивировать игрока, при этом уважая его личность. У каждого тренера своя философия, но существуют общепринятые нормы, которые нельзя переступать. Есть поведение, которому нет места в НХЛ или где-то еще. И мы будем работать совместно с НХЛ и Ассоциацией игроков лиги, чтобы сохранять атмосферу взаимоуважения.

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