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Ассоциация тренеров НХЛ поддержала решение о переносе матчей

10:12

Ассоциация тренеров НХЛ поддержала требование игроков лиги, которые настаивали на переносе ближайших матчей плей-офф НХЛ, сообщает сайт организации.

— Прошло время, когда нужно было только слушать. Настало время действовать, — говорится в заявлении.

Соединенные Штаты оказались снова охвачены массовыми беспорядками после расстрела в городке Кеноша в штате Висконсин 29-летнего афроамериканца Джейкоба Блейка на глазах у трех его детей, ждавших отца на заднем сиденье в машине.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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