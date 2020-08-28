Ассоциация тренеров НХЛ поддержала решение о переносе матчей
10:12
Ассоциация тренеров НХЛ поддержала требование игроков лиги, которые настаивали на переносе ближайших матчей плей-офф НХЛ, сообщает сайт организации.
— Прошло время, когда нужно было только слушать. Настало время действовать, — говорится в заявлении.
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