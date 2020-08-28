Ассоциация тренеров НХЛ поддержала решение о переносе матчей

Ассоциация тренеров НХЛ поддержала требование игроков лиги, которые настаивали на переносе ближайших матчей плей-офф НХЛ, сообщает сайт организации.

— Прошло время, когда нужно было только слушать. Настало время действовать, — говорится в заявлении.

Statement from the NHL Coaches' Association: pic.twitter.com/DziqrY5nn0 — NHL Coaches' Association (@NHLCoachesAssoc) August 27, 2020

Соединенные Штаты оказались снова охвачены массовыми беспорядками после расстрела в городке Кеноша в штате Висконсин 29-летнего афроамериканца Джейкоба Блейка на глазах у трех его детей, ждавших отца на заднем сиденье в машине.