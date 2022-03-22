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Сегодня, 06:45

Ассоциация игроков НХЛ разберет переход Дадонова в «Анахайм»

Сергей Разин
корреспондент
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Ассоциация игроков НХЛ (NHLPA) интересуется обменом форварда «Вегаса» Евгения Дадонова в «Анахайм», сообщает журналист Даррен Дрегер.

По сведениям источника, ассоциация игроков находится в контакте с лигой и продолжает разбираться в переходе 33-летнего россиянина.

Ранее сообщалось, что в контракте Дадонова с «Голден Найтс» было указано, что его нельзя обменять, пока не будет представлен список из 10 «запрещенных для обменов» команд. Сообщается, что «Анахайм» был в этом списке.

Также отмечается, что переход Дадонова мог быть оформлен после официального завершения дедлайна.

В текущем сезоне Дадонов провел 62 матча за «Вегас», в которых набрал 27 (15+12) очков.

Евгений Дадонов
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Вегас Голден Найтс
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5 Коламбус 63 32 31 67
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2 Тампа-Бэй 61 39 22 84
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6 Баффало 63 22 41 52
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Центральный дивизион И В П О
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2 Миннесота 61 37 24 78
3 Сент-Луис 61 34 27 77
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Тихоокеанский дивизион И В П О
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2 Лос-Анджелес 64 34 30 76
3 Эдмонтон 62 35 27 74
4 Вегас 65 34 31 72
5 Ванкувер 64 30 34 68
6 Анахайм 64 27 37 65
7 Сан-Хосе 62 27 35 62
8 Сиэтл 63 19 44 44
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Монреаль – Бостон
 2 : 3 ОТ
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И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 61 90
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 62 86
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 62 86
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 57 46
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 63 41
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 62 41
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 48 2.04
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 41 2.05
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 42 2.08
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