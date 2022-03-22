Ассоциация игроков НХЛ разберет переход Дадонова в «Анахайм»

Ассоциация игроков НХЛ (NHLPA) интересуется обменом форварда «Вегаса» Евгения Дадонова в «Анахайм», сообщает журналист Даррен Дрегер.

По сведениям источника, ассоциация игроков находится в контакте с лигой и продолжает разбираться в переходе 33-летнего россиянина.

Ранее сообщалось, что в контракте Дадонова с «Голден Найтс» было указано, что его нельзя обменять, пока не будет представлен список из 10 «запрещенных для обменов» команд. Сообщается, что «Анахайм» был в этом списке.

Также отмечается, что переход Дадонова мог быть оформлен после официального завершения дедлайна.

В текущем сезоне Дадонов провел 62 матча за «Вегас», в которых набрал 27 (15+12) очков.