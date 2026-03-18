Ассоциация игроков НХЛ поздравила Бобровского с 800-м матчем в лиге

Ассоциация игроков НХЛ поздравила российского вратаря «Флориды» Сергея Бобровского с 800-м матчем за карьеру в лиге.

800-й для Бобровского стала игра 18 марта против «Ванкувера» (2:5).

«Сергей Бобровский прошел путь от незадрафтованного игрока до 18-го вратаря в истории НХЛ, сыгравшего 800 матчей за карьеру, поздравляем!» — говорится в сообщении организации в соцсети Х.

Бобровский обошел Николая Хабибулина по количеству игр в НХЛ и вышел на чистое 18-е место. На 17-й строчке находится Хэрри Ламли, у которого 803 матча.

На данный момент среди действующих вратарей больше Бобровского сыграл только Джонатан Куик — у игрока «Рейнджерс» 826 встреч. Абсолютный же рекорд по матчам в НХЛ среди вратарей принадлежит Мартину Бродо (1266).

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