Аскарова признали первой звездой матча «Сан-Хосе» — «Бостон», Мухамадуллина — третьей

Российского вратаря «Сан-Хосе» Ярослава Аскарова признали первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (3:1), сообщает пресс-служба лиги.

23-летний Аскаров отразил 34 броска в створ из 35.

Второй звездой признали чешского нападающего «Бостона» Давида Пастрняка, который сделал результативную передачу.

Третьей звездой признан российский защитник «Сан-Хосе» Шакир Мухамадуллин, на счету которого первый гол в сезоне-2025/26.

23-летний Мухамадуллин в 14 матчах текущего сезона набрал 5 (1+4) очков.