Аскаров вызван «Сан-Хосе» из фарм-клуба АХЛ

Вратарь «Сан-Хосе Барракуда» Ярослав Аскаров вызван в основную команду НХЛ, сообщается на официальном сайте клуба.

22-летний россиянин летом подписал контракт с «Шаркс». До этого голкипер выступал за «Нэшвилл».

В октябре 2024 года Аскаров признан лучшим вратарем АХЛ.