Аскаров вышел во второй раунд плей-офф АХЛ с фарм-клубом «Сан-Хосе»

«Сан-Хосе Барракуда» в матче первого раунда плей-офф АХЛ обыграл «Онтарио Рейн» со счетом 2:1.

Вратарь фарм-клуба «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров отразил 29 бросков из 30 и стал первой звездой встречи.

«Сан-Хосе Барракуда» выиграл серию со счетом 2-0 и вышел во второй раунд плей-офф АХЛ, где встретится с победителем серии «Аббостфорд» — «Тусон».