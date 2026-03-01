Аскаров вышел на первое место в НХЛ по победам среди вратарей-новичков

Российский вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров помог своей команде одержать победу над «Эдмонтоном» (5:4) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Как сообщает пресс-служба лиги, 23-летний Аскаров одержал 18-ю победу в сезоне и сравнялся с 24-летним чехом Якубом Добешем («Монреаль»), разделив лидерство среди вратарей-новичков лиги.

В сезоне-2025/26 Аскаров сыграл в 37 матчах, его средний коэффициент надежности составляет 3,55, а процент отраженных бросков — 88,67.

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