Аскаров: «Когда Воронков пришел в «Ермак» в 17 лет, было ощущение, что он уже мужик»

Бывший главный тренер ангарского «Ермака» Марат Аскаров в интервью «СЭ» рассказал, как при нем дебютировал в ВХЛ нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков.

— При вас ведь дебютировал в профессиональном хоккее Дмитрий Воронков.

— Да, Воронков дебютировал при мне. Я увидел его в команде U-18 и взял на летние сборы. В итоге он провел в основной команде почти весь сезон. Мы немало давали играть ему, несмотря на то что ему было всего 17-18 лет.

Уже тогда было видно, что у парня большой потенциал. Надо было просто поработать с ним, что мы и делали. С Димой достаточно много занимался мой помощник Сергей Соломатов. При первой же возможности наши друзья из системы «Ак Барса» обратили на него свое внимание. Мы дали по Дмитрию положительные рекомендации, и парень поехал дальше за развитием в Казань.

Когда он в 17 лет пришел к нам, то было ощущение, что он уже мужик -высокий, сильный парень. При этом самым его главным качеством можно назвать характер. Он всегда им очень ярко выделялся. Все понимали, что при должном отношении к делу и правильных тренировках он вырастет в большого хоккеиста. Я только рад, что у него все получилось и мы приложили руку к его воспитанию, — сказал Аскаров «СЭ».

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