Аскаров возглавил рейтинг лучших молодых вратарей по версии The Athletic

Интернет-портал The Athletic составил рейтинг лучших молодых вратарей-проспектов клубов НХЛ.

Под это определение подходят хоккеисты в возрасте не старше 25 лет, и которые могут претендовать на «Колдер Трофи».

Этот рейтинг возглавил голкипер СКА и молодежной сборной России, проспект «Нэшвилла» Ярослав Аскаров.

Лучшие вратари-проспекты НХЛ

Рейтинг The Athletic

2021 года

1. Ярослав Аскаров (19 лет, «Нэшвилл»)

2. Спенсер Найт (20, «Флорида»)

3. Йеспер Валльстедт (18, «Миннесота»)

4. Сабастьян Косса (18, «Детройт»)

5. Дастин Вольф (20, «Калгари»)

6. Джереми Свэйман (22, «Бостон»)

7. Лукаш Достал (21, «Анахайм»)

8. Дрю Коммессо (19, «Чикаго»)

9. Мадс Сегор (20, «Оттава»)

10. Эрик Портильо (20, «Баффало»)

Напомним, что в список топ-50 лучших полевых игроков также вошел только один представитель России.