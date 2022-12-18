Аскаров в матче АХЛ пропустил четыре шайбы после 6 бросков и был заменен в первом периоде

«Милуоки» в матче регулярного чемпионата АХЛ встречается с «Торонто».

Вратарь фарм-клуба «Нэшвилла» Ярослав Аскаров пропустил четыре шайбы после шести бросков и был заменен на 17-й минуте. Одну из шайб забросил Семен Дер-Аргучинцев.

В текущем сезоне 20-летний Аскаров провел 18 матчей в АХЛ, в которых пропустил 46 шайб при одном сухом матче и 90,9 процента отраженных бросков.