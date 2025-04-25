Аскаров сыграл на ноль в плей-офф АХЛ за фарм-клуб «Сан-Хосе»

«Сан-Хосе Барракуда» в стартовом матче первого раунда плей-офф АХЛ обыграл «Онтарио Рейн» со счетом 2:0.

В составе фарм-клуба «Сан-Хосе» вратарь Ярослав Аскаров отразил 17 бросков и был признан первой звездой встречи.

В текущем сезоне 22-летний россиянин провел 22 матча в регулярном чемпионате АХЛ, в которых четыре раза сыграл на ноль при 92,3 процента бросков при коэффициенте надежности 2.45.