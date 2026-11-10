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Аскаров, Сорокин и Тоффоли признаны звездами матча НХЛ «Сан-Хосе» — «Айлендерс»

Аскаров, Сорокин и Тоффоли признаны звездами матча НХЛ «Сан-Хосе» — «Айлендерс»

Руслан Минаев

НХЛ определила лучших игроков матча регулярного чемпионата между «Сан-Хосе» и «Нью-Йорк Айлендерс», который завершился победой «Шаркс» со счетом 3:2 в серии буллитов.

Первой звездой встречи стал вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров. Российский голкипер отразил 37 из 39 бросков по своим воротам.

Второй звездой признан вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин. Россиянин совершил 29 сейвов, отразив 29 из 31 броска соперника.

Третьей звездой матча стал нападающий «Сан-Хосе» Тайлер Тоффоли. Форвард отличился заброшенной шайбой в основное время встречи.

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Илья Сорокин
Тайлер Тоффоли
Ярослав Аскаров
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Сан-Хосе Шаркс
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 20 15 5 32
2 Нью-Джерси 20 14 6 28
3 Рейнджерс 21 12 9 25
4 Вашингтон 17 10 7 20
5 Айлендерс 18 8 10 20
6 Питтсбург 19 7 12 16
7 Филадельфия 21 5 16 16
8 Коламбус 17 7 10 14
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 19 13 6 28
2 Монреаль 19 12 7 28
3 Бостон 19 13 6 27
4 Оттава 20 12 8 26
5 Флорида 20 11 9 24
6 Баффало 19 8 11 20
7 Торонто 21 8 13 18
8 Детройт 20 7 13 17
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 21 14 7 32
2 Нэшвилл 20 11 9 27
3 Колорадо 20 11 9 25
4 Даллас 18 10 8 22
5 Юта 20 10 10 22
6 Виннипег 20 9 11 21
7 Сент-Луис 19 9 10 20
8 Чикаго 19 5 14 11
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 20 14 6 31
2 Вегас 21 13 8 29
3 Анахайм 19 10 9 21
4 Сиэтл 17 9 8 19
5 Сан-Хосе 21 8 13 18
6 Калгари 19 8 11 17
7 Лос-Анджелес 17 5 12 12
8 Ванкувер 21 3 18 7
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14.11 05:00 Ванкувер – Рейнджерс 1 : 5
14.11 06:00 Вегас – Нэшвилл 2 : 3 Б
14.11 21:00 Каролина – Сиэтл - : -
14.11 23:30 Чикаго – Виннипег - : -
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