Аскаров, Сорокин и Тоффоли признаны звездами матча НХЛ «Сан-Хосе» — «Айлендерс»
НХЛ определила лучших игроков матча регулярного чемпионата между «Сан-Хосе» и «Нью-Йорк Айлендерс», который завершился победой «Шаркс» со счетом 3:2 в серии буллитов.
Первой звездой встречи стал вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров. Российский голкипер отразил 37 из 39 бросков по своим воротам.
Второй звездой признан вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин. Россиянин совершил 29 сейвов, отразив 29 из 31 броска соперника.
Третьей звездой матча стал нападающий «Сан-Хосе» Тайлер Тоффоли. Форвард отличился заброшенной шайбой в основное время встречи.
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|12
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|25
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|17
|10
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|5
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|10
|20
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|7
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|20
|11
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|3
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|20
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|25
|4
|Даллас
|18
|10
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|22
|5
|Юта
|20
|10
|10
|22
|6
|Виннипег
|20
|9
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|7
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|19
|9
|10
|20
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|Чикаго
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|14
|11
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|20
|14
|6
|31
|2
|Вегас
|21
|13
|8
|29
|3
|Анахайм
|19
|10
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|4
|Сиэтл
|17
|9
|8
|19
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|Сан-Хосе
|21
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|Ванкувер – Рейнджерс
|1 : 5
|14.11
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|Вегас – Нэшвилл
|2 : 3 Б
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|Каролина – Сиэтл
|- : -
|14.11
|23:30
|Чикаго – Виннипег
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