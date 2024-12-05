Аскаров сделал 34 сейва и отразил 10 буллитов в матче за фарм-клуб «Сан-Хосе» в АХЛ

«Сан-Хосе Барракуда» в матче регулярного чемпионата АХЛ на своем льду уступил в серии буллитов «Сан-Диего Галлс» со счетом 1:2.

Вратарь фарм-клуба «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров сделал 34 сейва, а также отразил 10 штрафных бросков в буллитной серии. Защитник Шакир Мухамадуллин свою попытку не реализовал.

В текущем сезоне 22-летний Аскаров провел 11 матчей в АХЛ, дважды сыграв на ноль и отразив 94 процента бросков при коэффициенте надежности 1.91.