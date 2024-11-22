Аскаров пропустил шайбу на 11-й секунде в дебютном матче за «Сан-Хосе»

«Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Сент-Луису» — 2:3 Б.

За «Шаркс» дебютировал вратарь Ярослав Аскаров. При этом 22-летний россиянин пропустил шайбу на 11-й секунде: голкипер неудачно выбросил шайбу за воротами на соперника.

В матче с «Сент-Луисом» Аскаров отразил 93,5 процентов бросков при коэффициенте надежности 1.92.