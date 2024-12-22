Аскаров признан второй звездой матча с «Эдмонтоном»

Вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (2:3 ОТ).

22-летний россиянин отразил 40 бросков из 43. Первой звездой признан форвард «Ойлерз» Коннор Макдэвид, оформивший ассистентский хет-трик. Третья звезда — форвард Леон Драйзайтль, забивший победный гол.

В текущем сезоне Аскаров провел 3 матча в НХЛ, в которых отразил 92,8 процента бросков при коэффициенте надежности 2.30.