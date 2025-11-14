Аскаров признан второй звездой матча «Калгари» — «Сан-Хосе»

Российский вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров был признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (0:2), сообщает пресс-служба лиги.

23-летний россиянин отразил 34 броска в створ из 35.

Первой звездой встречи признали вратаря «Калгари» Дастина Вольфа, который отразил все 16 бросков в створ, а третьей — форварда канадской команды Блэйка Коулмэна, на счету которого победный гол.