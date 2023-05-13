Аскаров признан первой звездой матча за фарм-клуб «Нэшвилла» в четвертьфинале плей-офф АХЛ

«Милуоки» в стартовом матче четвертьфинальной серии плей-офф АХЛ обыграл «Техас» со счетом 2:1.

В составе фарм-клуба «Нэшвилла» вратарь Ярослав Аскаров отразил 26 бросков из 27 и был признан первой звездой встречи.

Счет в серии 1-0 в пользу «Милуоки». Следующий матч пройдет 14 мая и начнется в 2.00 мск.