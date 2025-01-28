Аскаров признан первой звездой матча «Сан-Хосе» — «Питтсбург»

Голкипер «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров отразил 32 из 33 бросков соперника по своим воротам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (2:1) и был признан первой звездой встречи.

В нынешнем сезоне 22 летний россиянин защищал ворота «Шаркс» в 11 матчах и одержал 3 победы, в среднем пропуская 3,04 гола за игру.

Второй звездой встречи был признан форвард «Сан-Хосе» Маклин Селебрини, забросивший вторую шайбу команды в ворота «Пингвинз».

Третьей звездой игры стал голкипер «Питтсбурга» Алекс Неделькович, отразивший 26 из 28 бросков «Шаркс».