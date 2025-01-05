Аскаров признан первой звездой матча с «Нью-Джерси»

Вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (3:2).

22-летний россиянин отразил 28 бросков из 30. Второй звездой признан голкипер «Дэвилз» Якоб Маркстрем, у которого 21 сейв. Третья звезда — автор победной шайбы защитник Коди Сеси.

В текущем сезоне Аскаров провел 6 матчей в НХЛ, отразив 92,3 процента бросков при коэффициенте надежности 2.68.