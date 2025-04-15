Аскаров признан лучшим игроком фарм-клуба «Сан-Хосе», по мнению болельщиков

Вратарь «Сан-Хосе Барракуда» Ярослав Аскаров признан лучшим игроком сезона, по мнению болельщиков, сообщается в соцсетях клуба.

22-летний россиянин был обменян в «Сан-Хосе» из «Нэшвилла» в августе 2024 года.

В текущем сезоне Аскаров провел 22 матча в АХЛ, в которых 4 раза сыграл на ноль при 92,3 процента отраженных бросках и коэффициенте надежности 2,45. Также на его счету 13 игр в НХЛ.