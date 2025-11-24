Аскаров — о результатах «Сан-Хосе»: «Мы начали выигрывать больше матчей, это классное чувство»

Вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров прокомментировал результаты команды в этом сезоне.

24 ноября «Шаркс» на своем льду обыграли «Бостон» со счетом 3:1. 23-летний россиянин отразил 34 броска по своим воротам из 35 и был признан первой звездой матча.

«Мы начали выигрывать больше матчей. Когда идешь спать — улыбаешься. Когда просыпаешься — все еще улыбаешься. Это классное чувство», — цитирует Аскарова пресс-служба клуба.

Всего на счету голкипера в этом сезоне 14 матчей в регулярном чемпионате, в которых он одержал 8 побед и потерпел 6 поражений с процентом отраженных бросков 91,3 и коэффициентом надежности 2,83.

«Сан-Хосе» с 25 очками в 23 играх занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции.