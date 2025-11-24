Аскаров повторил рекорд Набокова среди вратарей — новичков «Сан-Хосе»

Вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров вместе с командой одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (3:1).

23-летний россиянин отразил 34 броска в створ из 35 и был признан первой звездой встречи.

Эта победа стала для Аскарова седьмой в последних восьми играх. Он повторил рекорд «Сан-Хосе» для вратарей-новичков по победам за один календарный месяц, установленный его соотечественником Евгением Набоковым в декабре 2000 года.

Всего в нынешнем сезоне Аскаров провел 14 матчей в регулярном чемпионате, одержав 8 побед при 6 поражениях с процентом отраженных бросков 91,3 и коэффициентом надежности 2,83.