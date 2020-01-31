Аскаров попал в топ-10 обновленного рейтинга драфта-2020 от Боба Маккензи

Инсайдер TSN Боб Маккензи составил обновленный рейтинг драфта новичков НХЛ-2020. В топ-10 оказался только один представитель России — голкипер Ярослав Аскаров, который занял 10-е место.

Возглавляет список нападающий «Румуски» Алексис Лафренье.

Рейтинг драфта-2020 от Боба Маккензи

1. Алексис Лафренье («Римуски», QMJHL)

2. Куинтон Байфилд («Садбери», OHL)

3. Тим Штюцле («Мангейм», Германия)

4. Джейми Драсдейл («Эри», OHL)

5. Лукас Рэймонд («Фрёлунда», Швеция)

6. Александер Хольц («Юргорден», Швеция)

7. Марко Росси («Оттава», OHL)

8. Коул Перфетти («Сагино», OHL)

9. Джейк Сэндерсон (юниорская сборная США)

10. Ярослав Аскаров (СКА)...

22. Родион Амиров («Салават Юлаев»)...

46. Василий Пономарев («Шоуниган», QMJHL)...

54. Даниил Гущин («Мускегон», USHL)...

58. Марат Хуснутдинов («СКА-1946»)