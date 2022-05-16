Аскаров подписал контракт с «Нэшвиллом»

Российский вратарь Ярослав Аскаров подписал контракт с «Нэшвиллом», сообщает пресс-служба НХЛ. Соглашение рассчитано на три года.

«Нэшвилл» задрафтовал Аскарова в 2020 году под общим 11-м номером. 3 мая Аскаров подписал просмотровый контракт с фарм-клубом «Нэшвилла» — «Милуоки».

В нынешнем сезоне Аскаров провел 15 матчей в КХЛ и ВХЛ: в составе «СКА-Невы» он одержал пять побед в Высшей лиге из девяти матчей, а также принял участие в трех встречах плей-офф.