Аскаров подписал контракт с фарм-клубом «Нэшвилла»

Голкипер Ярослав Аскаров подписал просмотровый контракт с фарм-клубом «Нэшвилла» — «Милуоки», сообщает сайт клуба.

Он будет выступать в АХЛ до конца сезона. «Милуоки» пробился в плей-офф и в первом раунде сыграет против «Манитобы».

30 апреля истек срок соглашение 19-летнего хоккеиста со СКА.

В нынешнем сезоне Аскаров провел всего 15 матчей в КХЛ и ВХЛ: в составе «СКА-Невы» он одержал пять побед в Высшей лиге из девяти матчей, а также принял участие в трех встречах плей-офф.

«Нэшвилл» задрафтовал Аскарова в 2020 году под общим 11-м номером.