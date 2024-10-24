Аскаров одержал третью победу подряд за фарм-клуб «Сан-Хосе»

«Сан-Хосе Барракуда» в матче регулярного чемпионата АХЛ на выезде обыграл «Хендерсон» со счетом 5:2.

В составе фарм-клуба «Сан-Хосе» вратарь Ярослав Аскаров отразил 26 бросков из 28.

В текущем сезоне 22-летний россиянин провел 3 матча и одержал 3 победы, дважды сыграв на ноль и отразив 97,4 процента бросков при коэффициенте надежности 0.67.