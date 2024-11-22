Аскаров — о дебюте за «Сан-Хосе»: «Первые 11 секунд были моей лучшей игрой в сезоне»
Вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров иронично прокомментировал дебют за команду в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (2:3 Б).
22-летний россиянин пропустил шайбу на 11-й секунде: голкипер неудачно выбросил шайбу за воротами на соперника.
«Первые 11 секунд матча, вероятно, были моей лучшей игрой в сезоне на данный момент», — приводит слова Аскарова журналист Шен Пенг.
В матче с «Сент-Луисом» Аскаров отразил 93,5 процентов бросков при коэффициенте надежности 1.92. Россиянин был обменян в «Шаркс» из «Нэшвилла» в августе 2024 года.
Положение команд
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Хоккей
|Столичный дивизион
|И
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|1
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|28
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|6
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|8
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|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|19
|16
|3
|32
|2
|Миннесота
|19
|13
|6
|29
|3
|Даллас
|18
|12
|6
|24
|4
|Колорадо
|20
|11
|9
|22
|5
|Сент-Луис
|21
|9
|12
|19
|6
|Юта
|19
|7
|12
|17
|7
|Чикаго
|20
|7
|13
|15
|8
|Нэшвилл
|20
|6
|14
|15
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|20
|12
|8
|26
|2
|Калгари
|20
|11
|9
|25
|3
|Лос-Анджелес
|20
|10
|10
|23
|4
|Эдмонтон
|21
|10
|11
|22
|5
|Ванкувер
|18
|9
|9
|21
|6
|Сиэтл
|20
|10
|10
|21
|7
|Анахайм
|18
|8
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|8
|Сан-Хосе
|22
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|16
|17
Результаты / календарь
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|22.11
|03:00
|
Вашингтон – Колорадо
|1 : 2
|22.11
|03:00
|
Оттава – Вегас
|2 : 3
|22.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Каролина
|4 : 2
|22.11
|03:00
|
Бостон – Юта
|1 : 0
|22.11
|03:00
|
Коламбус – Тампа-Бэй
|7 : 6 ОТ
|22.11
|03:00
|
Детройт – Айлендерс
|2 : 1
|22.11
|04:00
|
Сент-Луис – Сан-Хосе
|3 : 2 Б
|22.11
|04:30
|
Чикаго – Флорида
|3 : 1
|22.11
|05:00
|
Эдмонтон – Миннесота
|3 : 5
|22.11
|05:00
|
Калгари – Рейнджерс
|3 : 2
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