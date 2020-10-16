Аскаров и Сорокин возглавили рейтинг вратарей-проспектов НХЛ по версии The Athletic

Авторитетное издание The Athletic составило список лучших вратарей-проспектов клубов НХЛ после драфта-2020. Оно составило десятку самых перспективных голкиперов.

Список возглавил голкипер СКА Ярослав Аскаров. 18-летний россиянин был выбран на драфте-2020 под общим 11-м номером «Нэшвиллом».

На второй строчке расположился голкипер системы «Айлендерс» Илья Сорокин. 24-летний россиянин, который был выбран «Островитянами» на драфте-2004 под общим 78-м номером, в это межсезонье решился на отъезд в Северную Америку.

Замкнул тройку лидеров 19-летний проспект «Флориды» Спенсер Найт.