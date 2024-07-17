Ахтямов: «В лагере развития все прошло на высшем уровне»
Вратарь «Ак Барса» Артур Ахтямов поделился впечатлениями от лагеря развития НХЛ. «Торонто» выбрал 22-летнего россиянина на драфте НХЛ по 106-м номером в 2020 году.
«Все прошло на высшем уровне. Было много всего помимо хоккея. Играли в гольф, был мастер класс от шефа «Торонто», много собраний и встреч по разным темам и с легендами НХЛ такими как Шейн Доун, Николай Антропов и другими. Из первой команды общался только с менеджментом и тренерским штабом, игроков еще не застал.
Уровень хоккея в лагере высокий, интересный тренировочный процесс, много сильных игроков. Тренеры дали программу на лето, сказали, что нужно улучшить. Буду над этим работать», — цитирует Metaratings.ru Ахтямова.
Источник: Metaratings.ru
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|0
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|0
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|0
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