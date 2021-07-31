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Арттури Лехконен на год продлил контракт с «Монреалем»

23:09
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Нападающий Арттури Лехконен на год продлил контракт с «Монреалем», сообщает официальный сайт клуб.

По сравнению с прошлым контрактом его зарплата снизилась на 100 тысяч долларов. По новому договору он получит 2,3 миллиона долларов.

В прошедшем сезоне 26-летний финн провел 47 матчей и набрал 13 (7+6) очков. В плей-офф на его счету 4 (3+1) балла в 17 встречах.

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Иван Шитик все материалы автора

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