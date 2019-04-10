Артемий Панарин: "Законопроект о "суверенном интернете"? Все я так понял, остаюсь при своем мнении"

Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин прокомментировал свои критические слова об автономной работе Интернета в России. 11 марта в Инстаграме он написал: "Как можно настолько бояться собственных граждан? Кто что думает? Куда катимся?"

– В этом сезоне вы отметились серьезным политическим заявлением – в ответ на решение Госдумы, рассматривающей законопроект о "суверенном интернете" в России. После этого вам никто не звонил: мол, не в свое дело лезете?

– Звонили. Говорили, что я не так понял. Все я так понял. Поэтому остаюсь при своем мнении, и людям извне на меня никак не повлиять. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Панарина