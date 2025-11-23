Панарин забил шестой гол в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой».

34-летний россиянин отличился на 29-й минуте и сделал счет 2:1 в пользу своей команды.

В сезоне-2025/26 у Панарина в 23 матчах 20 (6+14) очков.