Панарин оформил дубль в матче «Рейнджерс» — «Нэшвилл»

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забил свой второй гол в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

На 54-й минуте 34-летний Панарин сделал счет 6:2.

В сезоне-2025/26 на счету Панарина 12 (5+7) очков в 17 матчах.