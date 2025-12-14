Панарин реализовал буллит в матче «Рейнджерс» — «Монреаль»

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забил гол в ворота «Монреаля» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

На 20-й минуте россиянин реализовал буллит и сделал счет 2:3.

В сезоне-2025/26 34-летний Панарин в 33 матчах набрал 33 (11+22) очка.

В предыдущем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (0:3) Панарин остался без очков.