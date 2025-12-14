Панарин реализовал буллит в матче «Рейнджерс» — «Монреаль»
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забил гол в ворота «Монреаля» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
На 20-й минуте россиянин реализовал буллит и сделал счет 2:3.
В сезоне-2025/26 34-летний Панарин в 33 матчах набрал 33 (11+22) очка.
В предыдущем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (0:3) Панарин остался без очков.
Положение команд
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|32
|21
|11
|44
|2
|Айлендерс
|34
|19
|15
|41
|3
|Филадельфия
|32
|17
|15
|40
|4
|Вашингтон
|33
|18
|15
|40
|5
|Питтсбург
|32
|14
|18
|37
|6
|Нью-Джерси
|33
|18
|15
|37
|7
|Рейнджерс
|35
|16
|19
|36
|8
|Коламбус
|33
|14
|19
|34
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Детройт
|34
|19
|15
|41
|2
|Бостон
|34
|20
|14
|40
|3
|Тампа-Бэй
|33
|18
|15
|39
|4
|Монреаль
|33
|17
|16
|38
|5
|Флорида
|32
|17
|15
|36
|6
|Торонто
|32
|15
|17
|35
|7
|Оттава
|32
|15
|17
|34
|8
|Баффало
|32
|14
|18
|32
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|33
|24
|9
|55
|2
|Даллас
|34
|22
|12
|49
|3
|Миннесота
|34
|20
|14
|45
|4
|Юта
|35
|16
|19
|35
|5
|Виннипег
|32
|15
|17
|32
|6
|Чикаго
|33
|13
|20
|32
|7
|Сент-Луис
|34
|12
|22
|31
|8
|Нэшвилл
|32
|13
|19
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|34
|20
|14
|42
|2
|Вегас
|31
|16
|15
|41
|3
|Эдмонтон
|34
|16
|18
|38
|4
|Лос-Анджелес
|32
|14
|18
|37
|5
|Сан-Хосе
|34
|17
|17
|37
|6
|Сиэтл
|31
|12
|19
|30
|7
|Калгари
|34
|13
|21
|30
|8
|Ванкувер
|33
|13
|20
|29
Результаты / календарь
8.12
9.12
10.12
11.12
12.12
13.12
14.12
15.12
16.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
|18.12
|03:00
|Флорида – Лос-Анджелес
|- : -
|18.12
|03:30
|Детройт – Юта
|- : -
|18.12
|04:00
|Сент-Луис – Виннипег
|- : -
|18.12
|04:00
|Нэшвилл – Каролина
|- : -
|18.12
|06:00
|Вегас – Нью-Джерси
|- : -
