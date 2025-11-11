Панарин забил четвертый гол в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забил гол в ворота «Нэшвилла» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

На 28-й минуте 34-летний Панарин сделал счет 4:1.

В сезоне-2025/26 на счету Панарина 11 (4+7) очков в 17 матчах.