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20 апреля, 00:53

Панарин реализовал большинство в матче с «Колорадо»

Павел Лопатко

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин забросил шайбу в ворота «Колорадо» в матче первого раунда Кубка Стэнли.

34-летний россиянин отличился на 58-й минуте. Он реализовал большинство и установил окончательный счет (1:2).

В Кубке Стэнли-2026 Панарин в 1 матче набрал 1 (1+0) очко.

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференции. Матч №1
19 апреля, 22:00. Ball Arena (Денвер)
Колорадо
Лос-Анджелес

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Артемий Панарин
Кубок Стэнли
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