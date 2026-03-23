Панарин сравнял счет в матче «Юта» — «Лос-Анджелес»

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин забросил шайбу в ворота «Юты» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

34-летний россиянин отличился на 57-й минуте и сделал счет 3:3. Он забивает в третьем матче подряд.

В сезоне-2025/26 в 66 матчах Панарин набрал 74 (25+49) очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

23 марта, 04:00. Delta Center (Солт-Лейк-Сити) Юта Лос-Анджелес

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