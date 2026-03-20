Панарин сравнял счет в третьем периоде матча «Лос-Анджелес» — «Филадельфия»

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин забросил шайбу в ворота «Филадельфии» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

34-летний россиянин отличился на 51-й минуте и сравнял счет (3:3). Также на его счету результативная передача.

Панарин в сезоне-2025/26 в 64 матчах набрал 72 (23+49) очка, в том числе 15 (4+11) очков в 12 встречах за «Лос-Анджелес».

НХЛ. Регулярный чемпионат

20 марта, 05:30. Crypto.cоm Arena (Лос-Анджелес) Лос-Анджелес Филадельфия

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