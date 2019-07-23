Артемий Панарин: "Я уважаю Малкина и Овечкина"

Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин в прямом эфире "РИА Новости" рассказал об отношениях с Евгением Малкиным и Александром Овечкиным.

- С Малкиным и Овечкиным у меня хорошие, товарищеские отношения, - отметил Панарин. - Мы не очень близко общаемся, но я их уважаю. Проводили вместе не так много времени, но пару раз удалось поужинать.

27-летний форвард 1 июля получил статус неограниченно свободного агента. В итоге Панарин подписал семилетний контракт с "Рейнджерс" на 81,5 миллиона долларов.

В прошлом сезоне Панарин провел в НХЛ 89 матчей, в которых набрал 98 (33+65) очков.

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