Артемий Панарин: «Я буду наслаждаться хет-триком завтра»
11:38
Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин, который отметился хет-триком в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (6:3), прокомментировал свою игру.
— Завтра я буду наслаждаться хет-триком, — приводит официальный сайт НХЛ слова Панарина. — Периодами мы играли хорошо, а периодами — не очень. Победа на выезде особенно хороша, потому что играть на выезде очень сложно.
Панарин забросил 18 шайб в текущем сегоне, на его счету 41 (18+23) очко в 31 игре.
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