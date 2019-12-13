Артемий Панарин: «Я буду наслаждаться хет-триком завтра»

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин, который отметился хет-триком в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (6:3), прокомментировал свою игру.

— Завтра я буду наслаждаться хет-триком, — приводит официальный сайт НХЛ слова Панарина. — Периодами мы играли хорошо, а периодами — не очень. Победа на выезде особенно хороша, потому что играть на выезде очень сложно.

Панарин забросил 18 шайб в текущем сегоне, на его счету 41 (18+23) очко в 31 игре.

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